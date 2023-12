Supercar con falsa targa estera, l'automobilista finisce nella rete della Municipale

I controlli del territorio effettuati dalla Municipale di Riccione in occasione del ponte dell'Immacolata hanno visto finire nei guai una automobilista che, al volante di una supercar, è stata denunciata e si è vista confiscare il mezzo da oltre 80mila euro. Nella serata del 9, infatti, una pattuglia della Locale ha intimato l'alt a una Porsche Macan con targa tedesca guidata da una cittadina russa 52enne. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la targa era stata abilmente falsificata. Per la donna, quindi, è scattato il deferimento per uso di atto falso e la Porsche è stata confiscata in quanto non regolarmente immatricolata. Dalla Municipale segnalano che non si tratta di un caso isolato e che, nell'ultimo mese, è già il terzo veicolo pizzicato con targhe false e messo sotto sequestro.

L’utilizzo di targhe estere false consente a chi le utilizza di evitare il pagamento della polizza assicurativa ed inoltre di eludere le notifiche di eventuali sanzioni amministrative accertate da remoto, oltre al fatto ben più grave di impedire l’identificazione del veicolo in caso di commissione di reati con lo stesso. Si tratta sempre di veicoli di grossa cilindrata. Anche questa attività messa in campo consente di tutelare gli automobilisti, infatti in caso di incidente stradale provocato da questi veicoli la controparte si troverebbe negata la possibilità di risarcimenti civili per mancanza della polizza assicurativa obbligatoria.