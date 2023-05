Per il Supercinema è tempo di restyling, partiti gli interventi sull’esterno della struttura

Proseguono i lavori al Supercinema: dopo l’avvio a inizio anno delle opere interne allo stabile, sono partiti nei giorni scorsi gli interventi sull’esterno della struttura, con l’allestimento del cantiere nell’area dell’arena che sarà parzialmente occupata nei prossimi mesi. Entra dunque nel vivo il cantiere sul cinema di piazza Marconi, con i lavori di efficientamento energetico al tetto che prevedono inizialmente la demolizione della vecchia copertura, in seguito la realizzazione dell’impermeabilizzazione e dell’isolamento per concludere con l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Quest’ultima opera, in particolare, rappresenta un primo passo nella direzione indicata dal progetto “Una Cer per Santarcangelo”, che amministrazione comunale e FoCuS hanno candidato al bando della Regione Emilia-Romagna per il sostegno allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili, finanziato nell’ambito del Programma regionale relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (Pr-Fesr) 2021-2027.

I lavori all’esterno del Supercinema si svolgeranno nel corso dell’estate, prevedendo l’occupazione dell’arena per il tempo necessario in base alle tempistiche di cantiere. L’intervento di efficientamento energetico – dal costo di circa 400mila euro, di cui 282mila finanziati dal Pnrr – si concluderà entro settembre per consentire la riapertura del cinema in autunno: oltre ai lavori sul tetto, sono previsti il rinnovamento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico.