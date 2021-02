Superenalotto, il maxi sistema regala una vincita da oltre 65mila euro

Maxi vincita alla Tabaccheria Dell'Oro di via Marecchiese grazie a un sistemone del Superenalotto che ha permesso di totalizzare 65054 euro per gli scommettitori. Le sorelle Roberta e Barbara Buda non sono nuove a simili imprese e, nel corso degli anni, hanno già messo a segno vincite sostanziose. Quella di sabato è il frutto di un sistema integrale che ha visto azzeccare tre numeri e il superstar. Ora, per le titolari che da 20 anni gestiscono la ricevitoria, l'obiettivo è quello di arrivare al jackpot che ha superato i 100 milioni di euro.