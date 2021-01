Superenalotto, colpaccio a Rimini: centrato un "5" da decine di migliaia di euro

La fortuna bacia a Rimini e al SuperEnalotto un giocatore o una giocatrice ha vinto una bella somma. Nell’estrazione di giovedì 14 gennaio, infatti, è stato centrato un "5" da 37.292,13 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria e cartoleria di Andrea Castellani, in via del Passero (nella zona di via Covignano).

Il Jackpot, intanto, continua la sua marcia tanto che in palio, nella prossima estrazione, ci saranno 92,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna, come evidenzia Agipronews, l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.