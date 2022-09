Rimini terra di fortuna, sfiorato ancora il 6 milionario. "Dove si ritira il premio?", il suo 5 vale 65 mila euro

Rimini continua ad essere terra di fortuna e a sfiorare il super 6 milionario del SuperEnalotto. Ci gira attorno, sbagliando sempre solo per un numero. Tre giorni dopo il doppio 5 registrato nelle tabaccherie di via Destra del Porto a Rimini e di corso Fratelli Cervi a Riccione dove il vincitore aveva raccontato “di aver ricevuto i numeri in sogno dal fratello”, arriva nell’estrazione del 22 settembre un’altra vincita con migliaia di euro. Un cliente abituale della tabaccheria Pari, in via Castelfidardo 31, a due passi dal Mercato Coperto, ha centrato ancora un “5” che questa volta vale una vincita lorda di 65.432,89 euro.

Il vincitore alla buon onora di venerdì (23 settembre) si è recato presso la ricevitoria di via Castelfidardo comunicando al titolare di aver vinto. Si tratta di un uomo, sulla cinquantina d’anni, che ha chiesto di mantenere l’anonimato. “Direi che si è presentato piuttosto tranquillo – racconta Omari Pari, il titolare della tabaccheria -, ha semplicemente chiesto: e ora che si fa? Come devo fare per tirare il premio? E gli abbiamo spiegato che per importi così alti non è la tabaccheria ma ci sono gli uffici preposti per i premi. Si tratta di un cliente abituale, che gioca di frequente, ma non sempre”.

Ciò che balza all’occhio è come nell’arco di poche ore a Rimini sia stato centrato un nuovo cinque. Proprio mentre il jackpot continua a salire e ora ha raggiunto oltre 277 milioni di euro. Si tratta di una cifra record, che supera ormai di gran lunga i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019. Nell’ultima estrazione sono stati aggiudicati quattro cinque, oltre a quello di Rimini altre tre premi sono andati nelle province di Imperia (a San Remo), Alessandria e Palermo. “Siamo andati davvero vicini al 6 – raccontano dalla tabaccheria Pari -, nel passato qui avevamo già avuto altri due cinque, il 6 anche questa volta continuiamo a sognarlo. Bisogna dire che nelle ultime settimane abbiamo visto un incremento delle giocate, complice probabilmente il jackpot che sta continuando a crescere”.