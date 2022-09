“Era da molti anni che il cliente perseverava, sempre utilizzando gli stessi numeri – racconta Davide Bompani -, altre volte aveva centrato delle piccole vincite, ma parliamo di decine o centinaia di euro, sempre e rigorosamente al SuperEnalotto”. Stavolta invece la vincita netta sarà di 15.414 euro (poco superiore ai 19 mila euro il lordo, ndr). La tabaccheria Bompani, nata nel lontano 1937 e gestita da tre generazioni, non è nuova a questi exploit, l’ultimo precedente era una vincita di 40 mila euro con un terno al Lotto.

Si è presentato alla tabaccheria ignaro di tutto. Senza sapere di aver centrato il “5” al SuperEnalotto. La scoperta proprio mentre alla ricevitoria stavano controllando le vincite della macchina. “Il cliente mi ha guardato e mi dice, i numeri che mi ha dato la buonanima di mio fratello nel sogno alla fine mi hanno premiato”. E’ questo il racconto di Davide Bompani, della storica tabaccheria di Riccione Paese. Quando hanno visto la schedina non riuscivano a credere ai loro occhi: “Il cliente, che vuole rimanere anonimo, è andato vicino al 6 storico, che avrebbe significato una vincita da 275 milioni di euro”. I numeri vincenti sono stati: 1, 38, 39, 40, 50, 83. La schedina del fortunato cliente invece era composta dalla seguente combinazione: 1, 37, 38, 39, 40, 50.

Un riccionese scopre in tabaccheria di aver sbagliato un solo numero al SuperEnalotto, il suo "cinque" vale una vincita netta da 15 mila euro. Il tabaccaio: "Da anni giocava sempre gli stessi numeri"

Va in tabaccheria ignaro di avere sfiorato il 6 da 275 milioni. "I numeri me li ha dati in sogno mio fratello"