Barbara e Roberta centrano un altro colpo: vinti oltre 600mila euro al Superenalotto

Colpaccio al Superenalotto, il quarto dall'inizio dell'anno, per le sorelle Barbara e Roberta della tabaccheria "Dell'oro" di via Marcchiese. La dea bendata è nuovamente tornata a fermarsi nella ricevitoria riminese regalando, martedì sera, una supervincita da 679682 euro grazie a un sistema a quote. Con un investimento di poco più di 10 euro, i fortunati vincitori ne hanno portati a casa quasi 10mila centrando un 5+, due 5, quindici 4, dieci 3 e trenta 2.