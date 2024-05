I supereroi di The Marvel Friends donano mille euro alla Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di ringraziamento per la consegna di 1.000 euro alla Chirurgia Pediatrica di Rimini, donati grazie a una raccolta fondi avviata su iniziativa di The Marvel Friends (Fabio Sensolini, Nicola Ripa, Andrea Calisi ed Elisa Lautieri), che si sono impegnati ad animare feste di compleanno ed eventi dedicati ai bambini vestendo i panni dei supereroi tanto amati dai più piccoli, al fine di raccogliere fondi da donare al reparto.

La delegazione che si è presentata in reparto, composta da Fabio Sensolini e Nicola Ripa, è stata accolta dal dottor Vincenzo Domenichelli, direttore della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, e da Manuela Guido dell’Ufficio Fundraising. Il dottor Domenichelli, a nome dell’Ausl Romagna e del personale che lavora in reparto, ha ringraziato i The Marvel Friends per questa significativa donazione che andrà a sostenere le attività del reparto dedicate ai giovani pazienti.