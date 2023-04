Il supermercato si prepara ad aprire i battenti e assume, in un camper la consegna dei curriculum

Parte la campagna di assunzioni per il nuovo supermercato Eurospar che sorgerà al posto dell’ex stabilimento Paglierani a Santarcangelo di Romagna. Per il punto vendita sono previste 35 assunzioni e da martedì 18 a venerdì 21 aprile 2023, dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30 sarà possibile presentare la propria candidatura presso il Camper Despar posizionato all’interno del parcheggio Area Campana - Santarcangelo di Romagna. Oltre alla consegna dei curricula verranno calendarizzati anche i colloqui. In particolare, per il punto vendita di nuova apertura Aspiag Service (concessionaria Despar per l’Emilia Romagna) ricerca profili di esperienza nel settore della Gdo, ma anche persone motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale. L’Eurospar di Santarcangelo è in fase di costruzione e i lavori termineranno entro agosto 2023.

“A Santarcangelo coroniamo un obiettivo nato nel 2018 e adesso è tempo di costruire la squadra – spiega Alessandro Urban, direttore regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna – L’iter autorizzativo è stato ampiamente condiviso in ogni aspetto con la Pubblica Amministrazione, la quale ha compreso l’importante opportunità di rigenerazione accompagnata da nuova occupazione. Un ulteriore passo con il quale dimostriamo il nostro impegno in Regione con l’insegna Eurospar in un territorio, quello romagnolo, che ci vede fortemente rappresentati dai nostri imprenditori affiliati cui oggi affianchiamo un importante negozio di 1.500 metri quadrati di superficie di vendita a gestione diretta”.

“Vicinanza al territorio significa contribuire a farlo crescere anche dal punto di vista sociale e occupazionale, assumendo collaboratori provenienti dalle aree in cui avvengono le nuove aperture - spiega Sara de Lissandri, responsabile selezione area vendite di Aspiag Service Despar -. Per dare concretezza al valore di prossimità, abbiamo per questo pensato a una modalità innovativa per il reclutamento e l’assunzione di nuove risorse, scegliendo la modalità del Camper Despar, un presidio fisico attraverso cui l’azienda entra nel territorio ancor prima del nuovo punto vendita per stabilire un contatto reale con le persone che entreranno a far parte della nostra grande famiglia Despar. Il nuovo Camper Despar, un vero e proprio ufficio mobile, rappresenta la volontà di guardarsi negli occhi e conoscersi reciprocamente; è una modalità per noi di valore e un’ulteriore conferma del nostro impegno per essere vicini ai territori e alle persone”.