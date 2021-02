Sussurra alla cassiera del supermercato "Dammi i soldi" e scappa con 300 euro

Terrorizzata la donna non ha potuto far altro che aprire il cassetto coi contanti e consegnarli al malvivente

Si è presentato in un discount di Cattolica col volto coperto da sciarpa e mascherina, oltre al cappuccio calato sulla fronte, e ha messo a segno una rapina. Il colpo è andato in scena nel pomeriggio di venerdì, verso le 17, all'Ecu di via Caduti del mare quando il malvivente si è parato davanti alla cassiera dicendole di volere i soldi della cassa senza mostrare nessun tipo di arma. La donna, spaventata, non ha potuto far altro che aprire il cassetto dei contanti e allungare all'uomo circa 300 euro una volta ottenuti i quali il rapinatore è scappato a gambe levate. Appena ripresasi, la cassiera ha fatto scattare l'allarme facendo accorrere i carabinieri ma a quel punto rintracciare il malvivente è stato impossibile. Gl inquirenti dell'Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili ad identificare l'autore del colpo.