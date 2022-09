Svaligia il fondocassa di un bar e di un hotel, ladro arrestato dai carabinieri

Si è concluso con le manette il doppio furto che, nella prima mattinata di martedì, è stato messo a segno da un 52enne arrestato in flagranza dai carabinieri. Il malvivente era stato sorpreso dal proprietario di un hotel di Rivazzurra, attualmente chiuso per la fine della stagione, mentre rovistava tra i cassetti dell'ufficio. Bloccato, il titolare ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dei carabinieri e in attesa dell'arrivo dei militari dell'Arma il ladro ha cercato di disfarsi di un iPhone che, a suo dire, aveva appena acquistato da un marocchino per 10 euro. Perquisito, il malvivente è stato trovato in possesso di un sacchetto con circa un centinaio di euro in monetine e mentre i carabinieri cercavano di capirne la provenienza è arrivato un secondo allarme da un bar poco distante dalla struttura ricettiva. La titolare aveva chiamato il 112 per segnalare un furto specificando che, a sparire, erano state le monete del fondocassa. Gli accertamenti sulle telecamere a circuito chiuso, che avevano ripreso il ladro, hanno permesso di scoprire che si trattava dello stesso 52enne bloccato nell'hotel. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in caserma e, dopo una notte in camera di sicurezza, processato pre direttissima.