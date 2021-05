Svaligia l'auto piena di capi griffati, individuato l'autore del colpo

Lo scorso primo maggio un negoziante di Misano si era presentato ai carabinieri per denunciare che, nel corso della giornata, qualcuno aveva forzato la sua vettura parcheggiata su via Litoranea nord piena di capi d'abbigliamento griffati facendo sparire merce per 9mila euro. Sono così scattate le indagini dei militari dell'Arma che, dopo aver passato al setaccio le immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona, sono riusciti a risalire fino al ladro. Ad essere pizzicato è stato un 26enne originario di Modena, ma residente a Rimini, coi carabinieri che si sono presentati alla porta di casa sua. Una perquisizione ha permesso di recuperare tutta la refurtiva oltre a degli arnesi da scasso e, per il malvivente, è scattata la denuncia a piede libero per furto aggravato.