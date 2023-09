Svaligiano appartamento e macelleria, ladri in fuga con una bici elettrica e 10 chili di carne halal

Avevano preso di mira un appartamento e la macelleria islamica di Borgo Marina i tre malviventi che, nella notte tra domenica e lunedì, sono stati inseguiti dalle Volanti della polizia di Stato. Il gruppo, poco dopo le 3, era stato segnalato mentre scappava dall'attività di corso Papa Giovanni XXIII con delle buste in mano. Gli agenti si sono messi all'inseguimento riuscendone a bloccare due all'altezza del ponte dei Mille mentre, il terzo, è riuscito a far perdere le proprie tracce. E' emerso che si trattava di due nordafricani, di 25 e 27 anni, che avevano appena messo a segno un colpo. Nelle pertinenze dell'appartamento si erano impossessati di due bici elettriche mentre, nella macelleria, avevano fatto man bassa di carne halal. In particolare si erano impossessati di 10 chili di agnello per un valore di circa 100 euro. Ammanettati e portati in Questura, entrambi sono stati processati per direttissima lunedì mattina.