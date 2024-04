Svaligiano la boutique e fuggono tra le strade del centro storico, un ladro finisce nella rete della Municipale

Pomeriggio agitato, quello di venerdì, nel centro storico di Rimini dove due malviventi sono stati protagonisti di una rocambolesca fuga dopo aver svaligiato una boutique di corso d'Augusto. Tutto è iniziato intorno alle 17 quando i malviventi sono entrati nel negozio di H&M iniziando ad aggirarsi tra gli scaffali per poi prendere una shopping bag e riempirla di capi d'abbigliamento. Una volta fatta incetta di magliette, scarpe e pantaloni per un valore di oltre 500 euro si sono avviati verso l'uscita facendo passare la borsa sopra le barriere anti-taccheggio. I movimenti dei due sono stati notati dal personale del negozio che hanno iniziato ad inseguirli e, in quel momento, in corso d'Augusto è passata una pattuglia della Locale con gli agenti che raccolta la descrizione dei ladri sono partiti a loro volta all'inseguimento.

La fuga di uno dei due malviventi, poi identificato per un marocchino 29enne, si è conclusa in via Giordano Bruno dove è stato bloccato dal personale della Municipale mentre aveva ancora con sè la refurtiva. Il complice, invece, è riuscito a farla franca facendo perdere le proprie tracce. Il nordafricano è stato arrestato e venerdì mattina, difeso dall'avvocato Massimo Vico, è stato processato per direttissima dove ha patteggiato 1 anno e 4 mesi con la sospensione della pena.