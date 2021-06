Svaligiato il furgone che consegna le sigarette, malvivente fugge con 3 scatoloni di "bionde"

Probabilmente un accanito fumatore il ladro che, nella prima mattinata di giovedì, ha svaligiato un furgone che stava consegnando le sigarette alla tabaccheria del centro commerciale "I Malatesta" di Rimini. Il colpo è andato in scena verso le 9 quando, secondo i testimoni, è arrivato il corriere che doveva consegnare le "bionde". Mentre l'addetto era intento a scaricare, nel parcheggio è arrivato un furgoncino dal quale è sceso il ladro che si è impossessato di 3 scatoloni per poi caricarli sul suo mezzo e fuggire facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuta la polizia di Stato. Nonostante l'immediata partenza delle ricerche del ladro, il malvivente non è stato trovato e sono in corso gli accertamenti sui filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili ad identificare l'autore del colpo.