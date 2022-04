Sven Väth e Ralf per il gran finale di stagione del Peter Pan

Il finale di stagione del Peter Pan Club di Misano Adriatico: week-end di Pasqua con Clorophilla e Vida Loca, domenica 24 aprile Sven Väth Chatarsis World Tour, lunedì 25 Ralf’s pic nic al Peter Park, sabato 30 closing season party. Ultimi fuochi d’artificio stagionali per il Peter Pan Club, con una programmazione che alterna le sue migliori one-night e due appuntamenti con altrettanti indiscussi fuoriclasse della consolle, Sven Väth e Ralf. Il fine settimana pasquale del Peter Pan propone sabato 16 il dinner show Clorophilla, mentre domenica 17 è il turno di Vida Loca Easter Edition. Vida Loca tornerà al Peter Pan sabato 30 aprile per il party di chiusura stagionale del locale romagnolo.

Domenica 24 aprile 2022: Sven Väth Catharsis World Tour. Domenica 24 aprile il tour mondiale di Sven Väth approda al Peter Pan, dopo le tappe tra le altre a Miami, Parigi, Amsterdam, Francoforte e nei festival Caprices, Awakening e Terminal V. Un circuito selezionato e mirato di club e festival: il Peter Pan è lieto ed onorato di farne parte. Lunedì 25 aprile 2022 (dalle ore 14 a mezzanotte): Ralf’s Pic Nic al Peter Park. Per un giorno il Peter Pan si trasforma in Peter Park: nel suo parco e nel suo giardino va infatti in scena Ralf’s Pic Nic, una giornata all’insegna della buona musica elettronica, street food (pop corn di Ralf inclusi) e mercatini.