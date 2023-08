Sventano il tentato suicidio di una ragazza sulla linea ferroviaria, i due Carabinieri ricevuti in Comune

La sindaca Franca Foronchi ha ricevuto, nella sala giunta di Palazzo Mancini a Cattolica, il Brigadiere Capo Cristiano Lombardi e il Carabiniere Giovanni Casi, i due Carabinieri della Tenenza di Cattolica intervenuti a metà maggio per sventare il tentativo di suicidio di una ragazza che stava per farsi travolgere da un treno in transito alla locale stazione. All’incontro hanno preso parte anche il Capitano Niccolò Rutigliano, Comandante dei Carabinieri di Riccione, e il tenente Vincenzo Sirico, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica. Nel corso della visita, la sindaca, a nome di tutta l’amministrazione e della città, ha voluto esprimere la gratitudine per quanto fatto in quella situazione, per la tempestività dell’intervento e per il coraggio dimostrato in un momento concitato.

Proprio per questi motivi, a pochi giorni dal salvataggio, è stata avanzata richiesta all’Arma dei Carabinieri di attribuire un riconoscimento ai due militari intervenuti e, nel corso della riunione, è stata ribadita la volontà dell’amministrazione, condivisa dal Capitano Rutigliano, il quale ha comunicato che l’iter è stato avviato e che a breve potrebbe arrivare una risposta in merito.

“Quello che i due militari hanno fatto – commenta la sindaca Foronchi - non è per nulla scontato, è merito di una macchina efficiente come quella dei Carabinieri di Cattolica. Salvare una vita è un gesto encomiabile. Ho chiesto fin da subito di poter conferire loro un riconoscimento per quanto fatto e questo incontro mi ha permesso di confermare al Capitano Rutigliano la nostra volontà. La collaborazione tra l’amministrazione e tutte le forze dell’ordine presenti in città, fra cui i Carabinieri diretti dal Comandante Sirico, ci permette di garantire un presidio importante nella città e farla sentire più sicura. Il riconoscimento che siamo pronti a conferire per questo gesto eroico vuole essere un modo per ringraziare tutta l’Arma dei Carabinieri per il lavoro prezioso che svolge”.