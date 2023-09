Sventato furto nella villa: la Polizia sulle tracce del malvivente

Oltre al colpo tentato in una rivendita di pneumatici a Santarcangelo, un altro furto è stato tentato a Rimini. Tutto è avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 6, quando la centrale operativa Vigilar ha ricevuto una segnalazione di allarme proveniente dall'impianto antintrusione installato presso la Villa Haydee a Miramare di Rimini. Dai fotogrammi inviati automaticamente dai sensori, si notava una persona che si stava introducendo nella proprietà e, dopo aver contattato la proprietaria ed appurato che non si trattava di una persona autorizzata, sono state allertate le forze dell'ordine e la pattuglia Vigilar di pronto intervento. Al suo arrivo la GPG di Vigilar sarebbe riuscita a cogliere in flagrante e fermare il malvivente, in attesa delle forze dell'ordine, tuttavia, non potendo trattenerlo per legge, l'uomo è riescito a fuggire. All'arrivo della Polizia è stato riferito l'accaduto e si sono fatti i rilievi del caso. Sventato comunque il tentativo di furto.