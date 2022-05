Summit tra Cna e Ieg. "Per lo sviluppo della Fiera è fondamentale un nuovo casello autostradale"

Si è tenuta nella rinnovata sala conferenze di Cna il confronto della direzione di Cna Rimini con Lorenzo Cagnoni e Corrado Peraboni rispettivamente presidente e amministratore delegato di Ieg Spa. Al centro dell’incontro il ruolo e le strategie di sviluppo di Fiera di Rimini con le relative ricadute sull'economia del territorio riminese e romagnolo. Dal costruttivo dibattito è emerso come Ieg sia riuscita a reggere l’urto delle difficoltà legate alla Pandemia grazie ai numeri positivi registrati pre-Covid e allo sguardo sul mercato internazionale e di come questi momenti di incertezza economica possano essere anche occasione di espansione, nuovi investimenti e strategie innovative.

Durante il confronto è emersa la totale convergenza sull’importanza strategica delle infrastrutture: in primo piano l’aeroporto perché determinante nella crescita e nello sviluppo della Fiera di Rimini ed in generale nel processo di internazionalizzazione dell’economia riminese, strategico poi il nuovo casello autostradale e la nuova tratta del Metromare che dovrà arrivare proprio in Fiera.

Piena condivisione anche su eventuali processi di integrazione che si realizzeranno solo se convenienti e se sarà dato il giusto peso al valore tutto riminese di organizzare e gestire le manifestazioni e non limitarsi al solo affitto degli spazi.