Svolta per la Colonia Bolognese, "affare" da oltre 5 milioni di euro. Nel destino c'è un resort di lusso

Un resort di lusso con centro congressi, spa, piscine e suite. Sembra essere sempre più questo il destino della storica Colonia Bolognese, che nella giornata di mercoledì (3 agosto) è stata aggiudicata definitivamente all’asta. Ora sarà tempo dei rogiti notarili, ma la Colonia Bolognese ha un proprietario definitivo. E alla fine, a continui colpi di rilancio, l’immobile è stato aggiudicato per la somma di 5.220.000 euro. A confermare l’aggiudicazione è il curatore fallimentare Ettore Trippitelli: “Posso confermare che la Colonia Bolognese è stata aggiudicata definitivamente e che la procedura non prevede ulteriori rilanci. Ora sul destino della Colonia dovrà essere la proprietà a illustrare i futuri progetti”.

Secondo l’idea del primo aggiudicatore, che aveva offerto 2,6 milioni di euro, l’intenzione era quella di realizzare un resort di lusso, una struttura alberghiera a cinque stelle. Poi vi è stata un’ultima riapertura dei termini, a seguito di un rilancio che di fatto aveva azzerato l’offerta. Quando ci fu la prima data di vendita, nel febbraio del 2020, l’immobile partiva da un prezzo base di 13,5 milioni di euro. Furono poi nove le chiamate prima della svolta.

Si tratta di un colosso da 4.200 metri quadrati di superficie coperta della colonia, per un’area di proprietà pari a oltre 18.000 metri quadrati. Il colosso di via Principe di Piemonte, al civico 64, è costituito da un fabbricato principale caratterizzato da una serie di padiglioni (quattro di grandi dimensioni ospitanti al piano seminterrato i refettori ed ai piani superiori i dormitori e altri tre più ridotti adibiti a servizi e camere per il personale) intersecati da un collegamento ortogonale lungo circa metri lineari 169; un fabbricato staccato dal principale (corpo B sulla mappa catastale), disposto su due piani, destinato a lavanderia e guardaroba; un secondo fabbricato staccato dal principale (corpo C sulla mappa catastale) disposto su due piani, destinato ad infermeria e padiglione isolamento; con annessa area scoperta e coperta pertinenziale.