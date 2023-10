Vicino a una svolta l’omicidio di Pierina, indagini serrate in ambito familiare

Sembra che siano giunte a un punto di svolta le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata cadavere nella prima mattinata di mercoledì sulle scale del condominio di via del Ciclamino dove abitava. Il lavoro degli inquirenti si starebbe concentrando maggiormente, in queste ore, attorno alla sfera familiare della vittima. Nella mattinata di venerdì (6 ottobre) la Polizia Scientifica è tornata in forze nel complesso residenziale, per una nuova ispezione dove è stata trovata morta la donna, nel sotterraneo che dai garage porta all’ingresso dell’ascensore. Attraverso l’utilizzo del luminol, il composto chimico ha evidenziato nuove tracce di sangue davanti e dentro al box di proprietà di Duilio Bianchi, il padre di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli e moglie di Giuliano che lo scorso 7 maggio era stato ritrovato lungo via Coriano, poco lontano dalla sua abitazione, riverso sull'asfalto in fin di vita.

Da quanto si apprende da fonti investigative, sarebbero state effettuate nelle ultime ore delle ulteriori perquisizioni nell’appartamento di Duilio Bianchi e della figlia. Entrambi sono al momento nel complesso condominiale ascoltati dagli inquirenti. Le indagini in corso sono coordinate dal sostituto procuratore Daniele Paci. Nel frattempo il condominio continua a essere presidiato da tutte le televisioni nazionali, che stanno trasmettendo con una serie di servizi e in diretta l’evoluzione delle indagini in corso.

A scoprire il corpo era stata, mercoledì mattina intorno alle 8.30, la nuora dell'anziana, Manuela Bianchi, che aveva dato l'allarme facendo accorrere il personale della Polizia di Stato. La donna, dopo il ritrovamento, è stata portata in Questura dove gli inquirenti della Squadra Mobile l'hanno ascoltata per oltre 20 ore e solo intorno alle 4 del mattino è uscita dagli uffici di piazzale Bornaccini.