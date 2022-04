Svolta per i parking alle fermate del Metromare. "Abbiamo i fondi, il ministero ha sbloccato 13 milioni"

Negli scorsi mesi, proprio in un’intervista rilascia a RiminiToday, l’assessora all’Urbanistica e viabilità Roberta Frisoni aveva annunciato l’avvio dell’iter ministeriale per la conquista dei fondi necessari per realizzare cinque parcheggi di interscambio alle fermate del Metromare. E ora l’assessora, con un annuncio via social, svela che da Roma arriveranno i fondi: “In arrivo dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibile per il Comune di Rimini 13 milioni di euro per la realizzazione 5 nuovi hub di sosta interconnessi alle fermate del Metromare”, è la comunicazione. Si tratta dei parcheggi Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra, Miramare Airport.

“La delibera assunta oggi dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è frutto di un lavoro di programmazione e pianificazione inserito nel Piano Urbano della Mobilita Sostenibile di Rimini volto a creare una serie di parcheggi di interscambio al Metromare – dice orgogliosa l’assessora -. Si tratta a regime di una dotazione di circa 1.400 posti auto in questi 5 hub di sosta, a cui si aggiungono i circa 400 posti previsti nell’interrato di Piazza Marvelli che come annunciato dal sindaco Jamil Sadegholvaad sarà finanziato dal Comune di Rimini e i 400 posti previsti in Piazzale Fellini”.

Metromare, parcheggi di interscambio, collegamenti ciclopedonali, Shuttlemare sono tutti interventi che compongono il sistema di accessibilità al Parco del Mare Sud seguendo un disegno e una pianificazione che ha accompagnato tutto lo sviluppo del corposo progetto di rigenerazione urbana in corso. “La notizia è fresca ed è motivo di grande soddisfazione per la nostra città che ancora una volta si dimostra in grado di intercettare importanti risorse pubbliche” conclude Roberta Frisoni.