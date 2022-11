Le tabaccaie centrano un "sistemone" e fanno vincere i loro clienti, ora si divideranno 670 mila euro

Le responsabili della tabaccheria centrano un “sistemone” nell’ultima estrazione del Superenalotto e fanno vincere ai propri clienti un montepremi complessivo di 670.220 euro. La super vincita, che ora dovrà essere suddivisa in quote tra una trentina di clienti, è stata centrata alla tabaccheria ricevitoria dell’Oro in via Marecchiese a Rimini. Fin qui il “sistemone” non aveva generato vincite, ma stavolta il risultato è stato appagante: “Io e mia sorella Roberta – racconta la titolare Barbara -, siamo contente per i nostri clienti, che sono sempre fedelissimi. In 23 anni di attività avevamo già fatto diverse vincite e siamo contente per loro”.

Erano state fatte delle quote, in base a quanto in singolo cliente voleva scommettere, così c’è chi ha messo 11 euro e ora ne riceverà in premio quasi mille e chi ha messo una quota di 154 euro e ora avrà una vincita di circa 12 mila euro. “Si trattava di un sistema integrale 10x10 che giochiamo sempre. Acquistiamo diverse quote proposte dalla bacheca e dividiamo il sistema con i clienti”, spiegano le titolari.

Il sistema ha vinto azzeccando 4 numeri più il numerone super star. Essendo la colonna da 10 ha pagato ripetuto per 15 volte la vincita 4 stella e anche i tre e i due. “Ora aspettiamo di centrare il sei, visto il jackpot che ora ha raggiunto i 317 milioni di euro”, dicono in festa dalla tabaccheria dell'Oro.