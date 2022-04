Taglia la gola alla moglie davanti ai nipoti, l'omicidio dettato dalla gelosia

Un omicidio dettato dalla gelosia quello commesso da un 60enne che, nella prima serata di venerdì, ha ucciso la moglie tagliandole la gola davanti ai nipoti della coppia. Il delitto è avvenuto in un appartamento in una palazzina di via Portogallo, a Rimini, dove la coppia stava accudendo i nipotini.

Secondo quanto emerso, intorno alle 21 l'uomo avrebbe ripetutamente pugnalato la moglie alla gola per poi lasciare l'appartamento e vagare per circa un'ora in città. Solo verso le 22 il 60enne si è presentato negli uffici della Questura in piazzale Bornaccini spiegando agli agenti di aver appena ucciso la moglie.

E' scattato l'allarme e le Volanti si sono precipitate in via Portogallo ma, nel frattempo, la figlia della coppia aveva a sua volta chiamato i carabinieri. Il personale della Questura, entrato nell'abitazione, ha trovato il corpo senza vita. Anche davanti al pubblico ministero di turno, avvisato dagli inquirenti, il 60enne ha confessato tutti gli addebiti. L'uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di omicidio con l’aggravante di averlo commesso contro il coniuge e, nella mattinata di sabato, è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.