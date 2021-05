Tagliato il pino secolare al santuario di Bonora: il Wwf grida allo scempio

L'associazione precisa di non al corrente delle responsabilità e delle ragioni "di questa iniziativa brutale"

Il WWF di Rimini denuncia il taglio del pino ultra secolare del santuario di Bonora a Montefiore Conca. L'associazione spiega che "si trattava di una pianta monumentale totalmente sana e priva di problemi di staticità, parte integrante del prezioso ambiente naturale, in cui è ubicato il Santuario, la quale richiedeva solamente una potatura periodica dei rami così come, con amore, il precedente parroco reggente del luogo di culto aveva sempre provveduto a fare. Le vigorose radici della pianta erano oramai da più di un secolo saldate nella profondità del terreno naturale sottostante il piazzale del santuario e contribuivano così a mantenerne la stabilità".

"Il Santuario è ora orfano della sua più importante e antica testimonianza naturale e non sembra proprio che simili gesti si pongano in linea con il più evoluto, essenziale ed attuale messaggio ecologico di Papa Francesco", prosegue l'associazione che precisa anche di "non essere al corrente delle responsabilità e delle ragioni 'di questa iniziativa brutale". Il WWF si chiede "se sia stato chiesto un parere tecnico qualificato o i necessari permessi di legge. “Domande alle quali sarà doveroso da parte dell’Autorità Ecclesiastica dare una risposta".

L'associazione denuncia anche che non si tratta di un caso isolato. "Mentre tutti si riempiono la bocca di parole quali sostenibilità ambientale e transizione ecologica si assiste al sempre più grave depauperamento del patrimonio ambientale arboreo urbano e rurale. Un fenomeno di spaventosa gravità che solo attraverso la mobilitazione della coscienza e dell’iniziativa politica ecologica della collettiva si riuscirà forse ad arginare".