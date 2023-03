Taglio all'asilo Ausl, l'assessore Donini incontra i genitori. "Garantiremo la continuità del servizio"

L’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini e la direzione generale di Ausl Romagna hanno incontrato nella giornata di giovedì (2 marzo) i genitori dei bambini frequentanti l’asilo nido aziendale ‘Bel Nido’ e la Scuola d’Infanzia ‘La gioia” di Rimini, per rappresentare le strade intraprese, alla luce delle problematiche di profilo giuridico amministrativo emerse al momento del rinnovo della convenzione, che hanno portato l’Azienda a dover percorrere nuove procedure. L’assessore Donini ha rassicurato le famiglie sulla continuità del servizio nelle forme appropriate che si stanno delineando, ribadendo l’importanza di un sistema di welfare aziendale che possa rendere maggiormente attrattiva una professione come quella sanitaria, prestando attenzione anche ai bisogni della famiglia nel suo complesso.