Taglio del nastro all'Italian Bike Festival: parte il grande evento dedicato al mondo della bici

Oltre 400 i brand presenti nell’area espositiva dove presenteranno al pubblico le novità del mercato per il 2022

Ha preso il via venerdì mattina al Parco Fellini di Rimini la IV edizione di Italian Bike Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bici, tra i principali appuntamenti continentali per il settore del ciclo. Più di 400 i brand presenti nell’area espositiva di oltre 50.000 mq, che presenteranno al pubblico fino a domenica le novità del mercato per il 2022.

Al taglio del nastro presenti, insieme agli organizzatori, Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna, Roberta Frisoni, Assessora alla mobilità e gestione del territorio del Comune di Rimini, Mattia Morolli, Assessore scuola e politiche educative, lavoro, giovani, sociale del Comune di Rimini e Emanuele Burioni, Direttore Apt Servizi Emilia Romagna.