Taglio del nastro della nuova sede Cna a Santarcangelo di Romagna

Inaugurata la nuova sede di CNA a Santarcangelo di Romagna presso il Centro Direzionale Teorema: 12 uffici su 300 metri quadri, 10 dipendenti per quasi 500 associati che da oggi in via Tosi potranno ritrovarsi in quella che è stata definita dai vertici di CNA la “casa degli imprenditori”: un luogo inclusivo, accogliente, moderno, pieno di luce e trasparente per le tante moderne vetrate che ne vanno a costituire un tratto distintivo.

Presenti al taglio del nastro Filippo Sacchetti Sindaco di Santarcangelo di Romagna, Paolo Cavini Presidente CNA Emilia Romagna, Massimo Mazzavillani presidente CNA Romagna Servizi, Mirco Galeazzi Presidente Provinciale CNA Rimini, Davide Ortalli direttore provinciale CNA Rimini, Carlo Battistini Presidente della Camera di Commercio della Romagna, Luca Paganelli Assessore Attività Economiche di Santarcangelo di Romagna.

“Inauguriamo un’altra nuova sede andando oltre ogni nostra rosea previsione iniziale - ha puntualizzato con una punta di orgoglio Mirco Galeazzi, presidente provinciale di CNA Rimini - è una giornata di festa per noi significativa perché Santarcangelo di Romagna è un territorio con una spiccata vocazione imprenditoriale, con industrie e PMI radicate ed anche culla dell’enogastronomia del nostro territorio. La nostra presenza ed il presidio di questa realtà è per CNA da sempre strategico, con questa nuova sede vogliamo rafforzare questo concetto accompagnando gli imprenditori nelle loro sfide quotidiane e ponendoci sempre più come loro punto di riferimento con un luogo capace di accoglierli al meglio”

“CNA è molto radicata a Santarcangelo di Romagna - ha affermato il Sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti - ed ha scelto di investire sul nostro territorio in una sede con nuovi spazi accoglienti e luminosi, una casa trasparente dove credo che tutte le imprese, gli artigiani e chi cerca servizi possa trovare delle risposte. Noi come amministrazione siamo contenti perché ci troviamo alle porte di una zona produttiva e perché continua il nostro storico percorso di costruttivo confronto con un’associazione da sempre importante per comprendere meglio le esigenze e le problematiche delle imprese e per costruire insieme a loro opportunità sul territorio”.