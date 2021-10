Domenica arriva il tanto atteso del taglio del nastro per il Gruppo Appartamento per persone con disabilità alla presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini. Si tratta della conclusione di un percorso progettuale che ha coinvolto tantissimi attori del mondo sociale, a partire dalla scelta della Giunta Morelli di mettere in gioco un appartamento marignanese di edilizia residenziale pubblica (Erp). Un lavoro di circa due anni che è consistito in passaggi in consiglio comunale, coordinamento tra tavolo distrettuale e referenti Ausl e piena e costante collaborazione con Acer e Cà Santino.

Si tratta anche dell’inizio di un progetto innovativo finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale dei disabili, che sarà possibile grazie alla collaborazione di una rete di professionalità e figure sociali. Il Gruppo Appartamento sarà una vera e propria Casa, situata in via Ferrara, presso il complesso Erp, aperta ad ospiti diversamente abili, individuati da Ausl, che potranno vivere la loro quotidianità nel modo più sereno possibile convivendo ed usufruendo del supporto di educatori che li accompagneranno.

Le Associazioni marignanesi, comprendendo il valore della proposta, hanno scelto di destinare il ricavato delle iniziative della Giornata del Dono a favore di questo progetto. Quest’anno la Giornata del Dono comincia domenica e si concluderà tra un anno, ad ottobre prossimo, così che sia possibile organizzare eventi ed iniziative a favore della causa. Intanto domenica mattina si inizierà la raccolta con un piccolo mercatino proposto dalle Associazioni stesse, ma anche da alcuni bambini del Mercatino estivo che, comprendendo il valore della proposta, hanno pensato di offrire il loro contributo.

La giornata sarà anche l’occasione per un riconoscimento ai ragazzi del progetto Volontar.Io che durante il periodo estivo hanno prestato servizio nelle Associazioni del territorio e per assistere a un piccolo "contributo poetico" offerto dai ragazzi del Teatro Cinquequattrini e di Davide Pacassoni, con la partecipazione dei volontari della Biblioteca. Siamo orgogliosi che il Presidente possa toccare con mano queste belle realtà sociali e culturali. Nel pomeriggio, poi anche Omag MT volley femminile ha pensato di sostenere il progetto in occasione dell'amichevole con il Teodora Ravenna: si potrà infatti assistere alla partita facendo una libera offerta per il progetto. E' chiaro come ogni anno questa giornata sia capace di tenere il passo del continuo cammino di impegno e crescita sociale del nostro territorio.