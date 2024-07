Taglio del nastro per il nuovo parcheggio del Comune di Cattolica

Il parcheggio di Palazzo Mancini si apre alla città. Dalle 15 del venerdì fino alle 24 della domenica e dalle 8 alle 24 dei giorni festivi infrasettimanali, l’Amministrazione ha messo a disposizione di cattolichini e turisti gli oltre 40 stalli dietro la sede del Comune, i quali, durante i giorni feriali, vengono utilizzati dai dipendenti pubblici. Il parcheggio è stato appena riqualificato, con nuova asfaltatura e segnaletica orizzontale blu (a pagamento, utilizzando i parcometri situati nelle vie vicine come ad esempio via Don Minzoni o piazzale Roosevelt, o le altre forme già in essere nel resto della città). Si aggiunge così un ulteriore tassello alla messa a terra del piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile di Cattolica.

“La nostra città ha necessità di nuovi parcheggi e, come ci eravamo impegnati a fare durante la campagna elettorale, li abbiamo realizzati – interviene il Vice sindaco e Assessore al turismo e commercio Alessandro Belluzzi -. L’ultimo atto è stata l’apertura a tutti nel fine settimana del parcheggio del Comune. Abbiamo deciso di metterla a disposizione di cattolichini e turisti. Ma questi oltre 40 posti vanno ad aggiungersi a quelli della piazzetta delle erbe, a quelli in via Corridoni e agli stalli per motorini in viale Matteotti. In totale abbiamo ricavato ex novo circa 100 parcheggi per auto in due anni e mezzo di mandato nell’area centrale di Cattolica”. E ancora: “È un’operazione che risponde a una doppia visione di città – continua Belluzzi -: la prima è che anche con l’apertura a tutti dell’area di sosta di Palazzo Mancini stiamo mettendo a terra il piano della mobilità sostenibile, il Putms, che in questo caso riguarda i parcheggi, ma del quale abbiamo realizzato anche la pista ciclabile in via Fiume, i nuovi posizionamenti di carico e scarico e presidio Ztl di via Bovio e via Curiel”.

Un piano che, “sempre nella nostra visione di città – continua Belluzzi -, è frutto della concertazione con le associazioni di categoria e i commercianti. Un’operazione non calata dall’alto, imposta, ma costruita e concertata con cittadini e cittadine”. Il Vice sindaco annuncia l’ulteriore tassello in programma: “la valorizzazione del parcheggio di piazza De Curtis sul quale lavoriamo muovendoci su due fronti – riprende Belluzzi -: il miglioramento della segnaletica che conduce al parcheggio e la riqualificazione dei marciapiedi e di una migliore illuminazione che colleghi sostanzialmente piazza De Curtis alle vie limitrofe, in modo tale che venga utilizzato a pieno regime. Questo intervento è in continuazione con i lavori che abbiamo già fatto e che proseguiranno su via Verdi. Stiamo riqualificando tutte le aree intorno al parcheggio De Curtis”.

“Tutto quello che stiamo mettendo in campo rientra nel piano della sosta – spiega l’Assessora alla viabilità Claudia Gabellini – Abbiamo previsto che il costo degli stalli blu debba variare a seconda della stagionalità. I parcheggi nelle aree centrali sono fondamentali e gli stalli di Palazzo Mancini sono strategici, tuttavia è importante valorizzare anche le zone limitrofe, come il parcheggio De Curtis che è gratuito in autunno e in inverno e che, nel periodo estivo, quindi a pagamento, è accessibile a tutti gli abbonati. Il piano del traffico sta diventando poco alla volta operativo. E intanto abbiamo disposto controlli serrati contro i trasgressori delle regole per l’utilizzo della pista ciclabile, ZTL, carico scarico e degli stalli blu. Controlli e multe non sono per fare cassa, ma un’efficace deterrenza per chi non rispetta le normative”.