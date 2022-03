Taglio del nastro per l'Antica fiera di San Gregorio, sindaci e amministratori indossano i colori della bandiera ucraina

Alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è stata inaugurata l'edizione 2022 dell'Antica Fiera di San Gregorio, che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Fino al 13 marzo prossimo, Morciano di Romagna si trasforma nella capitale della Valconca tra spettacoli, musica, enogastronomia, le mostre di bovini, ovini e cavalli, commercio ambulante, florovivaisti, mostre campionarie e le attrazioni del luna park. La mattina inaugurale si è aperta in piazza del Popolo, dove alle 10 si sono date appuntamento le autorità civili, militari, religiose. Presenti, tra gli altri, il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti, i Parlamentari Sen. Marco Croatti, On. Jacopo Morrone, On. Elena Raffaelli, Il Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, Sindaci e amministratori dei Comuni del circondario, la Giunta comunale di Morciano di Romagna, i consiglieri comunali, ufficiali e rappresentanti di Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, 7° Reggimento 'Aves Vega', i rappresentanti delle associazioni di categoria e del mondo dell'associazionismo locale, delle associazioni d'arma e combattentistiche. Per l'occasione, i Sindaci hanno indossato i colori della bandiera dell'Ucraina, come segno di vicinanza e di solidarietà con la popolazione che sta pagando il prezzo più alto per il conflitto attualmente in corso.

Le autorità sono salite a bordo dei bolidi d'epoca del Club Amici Automotostoriche di Cattolica. La carovana, dopo aver attraverso le vie del Paese, ha fatto tappa all'Auditorium della Fiera per la cerimonia di inaugurazione, accolta dalle note della banda musicale cittadina. E' stata l'occasione per presentare ufficialmente gli spazi del nuovo Auditorium, che si presenta al pubblico morcianese in una veste completamente rinnovata dopo i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico promossi dal Comune di Morciano di Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna, grazie ai quali la struttura di via XXV Luglio si è trasformata in un contenitore per eventi culturali e teatrali di alto livello.

Dopo le parole del parroco Don Sanzio Monaldini, e dopo il primo intermezzo musicale affidato alla soprano Melissa D’Ottavi accompagnata al violino dall’artista Fakizat Mubarak e al pianoforte dal maestro Alessandro Uva, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Sindaco di Morciano Giorgio Ciotti sono stati invitati a salire sul palco. "Sono molto contento di tornare nuovamente qui, dopo due anni di pausa forzata a causa del Covid - ha detto il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - è un ulteriore segnale di ripartenza, di voglia di lavorare insieme, una vetrina di eccellenze per questo territorio e queste comunità che durante la pandemia non si sono mai fermate e hanno mostrato grande senso di responsabilità. Se mi guardo indietro e ripenso agli ultimi anni, mi chiedo come abbiamo fatto a resistere di fronte all'enorme sfida rappresentata dalla pandemia. Una sfida che ha messo a dura prova le nostre Province e che ha colpito duramente soprattutto questo territorio. La risposta la trovo nella capacità di rialzarsi a testa alta e schiena dritta che è da sempre una componente del Dna degli abitanti di questa Regione. Un ringraziamento doveroso va naturalmente a tutti gli operatori sanitari, che hanno rischiato la vita e in alcuni casi ce l'hanno anche rimessa, per condurci fuori dall'emergenza. Proprio in tema di sanità, la scorsa settimana la Regione ha approvato il piano di interventi, concordati con le Ausl territoriali, che verranno finanziati con i 530 milioni di euro provenienti dai fondi del Pnrr. Interventi che porteranno, anche in questa Provincia e in particolare a Morciano, al potenziamento di quei presidi fondamentali che sono le Case della Salute. Oggi l'Emilia-Romagna guarda con ottimismo e speranza al futuro: questa è una Regione che ha voglia di lasciarsi alle spalle la pandemia. Ecco però che questa volontà si scontra con la tragedia della Guerra che infuria non lontano dalle nostre case. Auspico una condanna unanime verso chi unilateralmente ha deciso di bombardare dei civili inermi, precipitando il mondo in uno scenario che credevamo di avere dimenticato. Come Presidenti di Regione siamo stati nominati commissari generali per la gestione dell'emergenza umanitaria nei nostri territori: l'Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte, attraverso una macchina organizzativa che sta già offrendo ospitalità ai primi 700 profughi ucraini. Non c'è punto percentuale di Pil che tenga di fronte alla difesa dei nostri valori di libertà, solidarietà e pace".

"Sono passati quattro anni dall'ultima visita del Presidente Bonaccini a San Gregorio - ha aggiunto il Sindaco di Morciano di Romagna Giorgio Ciotti. - Quattro anni che hanno cambiato il mondo e anche i rapporti istituzionali tra gli Enti. Fortemente segnate e condizionate dalla pandemia, le Istituzioni hanno riscoperto una dimensione più umana e personale, al di là delle singole appartenenze: per questo devo ringraziare il Presidente. Pur partendo da posizioni distanti, i sindaci della Valconca stanno lavorando duramente per avvicinare i cittadini alle istituzioni e soprattutto per garantire agli stessi cittadini servizi ancora più funzionali e di qualità. La Valconca, in tal senso, si candida a diventare un esempio di best pratice per quanto riguarda il perfezionamento e l'ottimizzazione di quello strumento organizzativo che sono le Unioni dei Comuni, in linea con quanto indicato dalla Regione. Un grande slancio di ripresa, di ritorno alla normalità ci accompagna in questa giornata che teoricamente dovrebbe essere all'insegna della gioia e dei festeggiamenti. Gioia e festeggiamenti che in parte vengono però offuscati da un velo di tristezza per quello che sta accadendo nel mondo, dal pensiero persistente di quell'enorme tragedia rappresentata dall'invasione russa dell'Ucraina, e della crisi umanitaria che essa porta con sé: anche il nostro territorio – forte dell'unità simboleggiata da questa sala e dalla Fiera nel suo insieme – è pronto a dare il proprio contributo sul fronte dell'accoglienza e del sostegno umanitario".

Presidente e Sindaco hanno quindi proceduta alla tradizionale premiazione delle Eccellenze Morcianesi nel campo della scienza e della scuola. Quanto alle Eccellenze nel campo della scienza, a ricevere il riconoscimento sono stati i Dottori: Geo Agostini, già presidente provinciale dell'Ordine dei Medici . Patrizio Migani, già responsabile dei medici di famiglia della Valconca. Sul palco è stato quindi invitato a salire il dirigente scolastico dell'istituto superiore 'Gobetti – De Gasperi' di Morciano, Simona Flammini, che insieme al Presidente Bonaccini ha premiato le Eccellenze in campo scolastico. Si tratta degli studenti: Hafsa Nouij, frequentante la classe 5^J, Nicolas Tazzieri, frequentante la classe 4^J, Giovanni Tonini, frequentante la classe 5^J, Ylza Imeri, frequentante la classe 4^E. Nella parte conclusiva della cerimonia, un omaggio a Elisa Menini, l'artista morcianese che ha realizzato il manifesto dell'edizione 2022 della Fiera.