Taglio del nastro per il punto Digitale Facile di Miramare, sette gli sportelli dove ricevere assistenza

È stato inaugurato in piazza Decio Raggi 2, all’interno della sede decentrata di Miramare del Comune, il punto Digitale Facile facente parte dell’iniziativa più ampia ‘Rimini: il digitale a portata di mano’ promossa dall’amministrazione locale e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. Con il taglio del nastro dello sportello di Miramare ha così preso ufficialmente il via il percorso di facilitazione digitale con sette punti dislocati sul territorio in cui i cittadini possono rivolgersi per essere affiancati e accompagnati nell’utilizzo di internet, allo scopo di conoscere le opportunità e le modalità di utilizzo dei servizi digitali erogati dalla pubblica amministrazione e non solo. In ciascuno di questi punti ‘Digitale Facile’ gli utenti riceveranno assistenza e formazione gratuita da appositi operatori (i ‘facilitatori’) sull’utilizzo di base dei dispositivi (smartphone, tablet, Pc), nella registrazione e nell’utilizzo dell’Identità Digitale (Spid o Cie), del Fascicolo Sanitario Elettronico, nel rilascio telematico dei certificati anagrafici, nella fruizione delle risorse digitali della Biblioteca (e - book e audiolibri), nell’acquisto online dei biglietti di treni e autobus, nell’iscrizione di bambini e ragazzi a scuola, nei pagamenti digitali e in tutti i servizi che richiedono l’accesso a piattaforme digitali.

Il progetto, in attuazione della misura 1.7.2. del PNRR, è stato candidato dal Comune di Rimini nell’ambito dell’avviso non competitivo della Regione Emilia-Romagna ‘Digitale facile in Emilia Romagna’. L’accesso avviene su appuntamento. Le prenotazioni sono raccolte: al numero +39 3534680794, attivo dal Lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00); presso l’URP (Piazza Cavour, 29); presso i Punti stessi (quando presenziati); - via web al link (https://affluences.com/digitale-facile-rimini) o ancora con l’App Affluences, scaricabile da App Store (iOS) o PlayStore (Android); - via mail, all’indirizzo digitalefacile@comune.rimini.it.

Punti: Anagrafe Centrale, via Caduti di Marzabotto 25, piano primo sala dei matrimoni (mercoledì e venerdì 14-19); Biblioteca Gambalunga, via Alessandro Gambalunga 27. Sala attigua a quella dei prestiti al primo piano (lunedì 14-19 e giovedì 8-13); Centro storico saletta, Corso d'Augusto 152 (mercoledì 8.30-13.30 e sabato 9-13); Corpolò Sede Decentrata, Piazza del Tituccio 1 (lunedì e giovedì 13-18); Laboratorio Aperto, via Dei Cavalieri 22 3° piano raggiungibile con scale interne o ascensore (lunedì 8.30-13.30 e giovedì 13- 18); Miramare Sede Decentrata del Comune, Piazza Decio Raggi 2, piano terra (martedì 8-18); Viserba Sede Decentrata Anagrafe, viale Giuseppe Mazzini 22, piano terra (martedì e venerdì 8.30-13.30).