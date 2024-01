Viveva a Parigi e a Talamello c'è il suo museo-pinacoteca, addio a 104 anni al celebre pittore riminese

A 104 anni si è spento Fernando Gualtieri, pittore di fama internazionale con origini riminesi, precisamente di Talamello, dove dal 2002 è aperto al pubblico un museo-pinacoteca a lui dedicato. Una vita che ha attraversato un’epoca, segnata dal dramma della seconda guerra mondiale, con una passione per la pittura che poi l’ha spinto fino a Parigi, dove ha incontrato la moglie Yvette e dove ha scelto di restare fino all’ultimo giorno. "Il filo rosso con la sua terra natale però non si è mai spezzato e Rimini è sempre stato un suo approdo e punto di riferimento. Per questo anche la nostra città, così come la sua Talamello, troveranno il modo per ricordarlo e rendere il giusto omaggio al suo suggestivo e unico iperrealismo magico. In questo momento mi stringo nel dolore della famiglia e dei tanti che hanno saputo apprezzare lo splendore della sua arte", così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.