I talenti della musica si ritrovano a San Leo, il paese trasformato nel Campus dei licei musicali

Il Campus nazionale dei Licei musicali promosso dal Comune di San Leo e San Leo 2000, che si svolge dal 10 al 20 luglio a San Leo, si è guadagnato, nel tempo, un posto di rilievo nel panorama didattico e produttivo musicale nazionale. Giovani che vivono i rispettivi contesti scolastici di indirizzo hanno l'opportunità di conoscersi, confrontarsi e trascorrere dieci giorni assieme. La manifestazione organizzata da Legamidarte APS, giunta alla sua ottava edizione estiva, si apre anche a studentesse e studenti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che siano interessati ad "assaggiare" una realtà del loro probabile futuro scolastico, come anche a giovani musicisti che seguono percorsi formativi in scuole di musica e conservatori.

Un periodo durante il quale si condivide lo studio dell'opera appositamente scritta e arrangiata per il Campus, ma si approfondisce anche la consapevolezza del proprio percorso, grazie alla residenzialità della manifestazione. Il potenziale del Campus, che già si esprime al meglio nella fusione fra esperienza didattica e produttiva, potrebbe ancora essere approfondito in ambito istituzionale, diventando occasione di confronto anche per altri comparti scolastici cui fanno capo la didattica, la dirigenza, l'organizzazione e la legislatura.

Legamidarte ha attivato numerose convenzioni con Licei di diverse regioni allo scopo di riconoscere sessanta ore di Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) alle studentesse e studenti che ne fanno richiesta. San Leo ospiterà i circa ottanta giovani che in genere frequentano il Campus e che confluiranno sulla capitale del Montefeltro, li accoglierà, come nelle passate edizioni, fino alla serata finale che avrà luogo sabato 20 luglio sera nella piazza dell'antico borgo. Per l'edizione 2024 lo spettacolo che impegnerà i giovani e il corpo docente del Campus sarà dedicato a Nino Rota.

Verranno eseguiti otto fra i brani più rappresentativi del compositore italiano, in una performance arricchita dalla proiezione sul Palazzo Mediceo delle scene dei film di cui sono colonne sonore. In apertura di serata verrà assegnata la borsa di studio intitolata a Gianluca Fani, dedicata alla composizione di un brano inedito che sarà eseguito da un ensemble estrapolato dall'orchestra del Campus. Termine delle iscrizioni per chi vuole usufruire della Pcto: 15 maggio. Per tutti gli altri la scadenza è il 20 giugno 2024.