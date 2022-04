Talmente tanto ubriaco da non ricordarsi come si è fatto male

L'allarme è partito intorno alle 3, nella notte tra sabato e domenica, con la segnalazione al 118 di un ragazzo ferito seriamente nella zona delle cantinette di Rimini. Sul posto è intervenuta un'ambulanza di Romagna Soccorso e i sanitari si sono trovati davanti un giovane piuttosto malconcio e intontito e, vista la situazione, hanno a loro volta chiesto l'intervento dei carabinieri per far luce sulla situazione. Il ferito, tuttavia, è risultato essere completamente ubriaco e lo stesso non è stato in grado di riferire cosa sia successo e allo stesso tempo come avesse potuto procurarsi le lesioni che gli sono comunque costate una notte in pronto soccorso a smaltire la sbornia.