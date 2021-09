Tampona un'auto e fugge via, ma le telecamere incastrano il pirata della strada

Un giovane alla guida di un'auto ha tamponato un altro mezzo ed è scappato via senza prestare soccorso all'autista rimasto ferito

Tampona un'auto e fugge via invece di fermarsi e prestare soccorso all'altro conducente rimasto ferito. Un incidente avvenuto lo scorso 21 agosto al mattino. La vittima è un 59enne residente a Pennabilli che, a seguito del tamponamento avvenuto sulla Strada Provinciale 91, ha riportato varie escoriazioni con una prognosi di cinque giorni. Immediato l'intervento dei soccorsi e dei carabinieri che si sono messi subito sulle tracce dell'altro autista.

Grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Comune, i carabinieri di Pennabilli sono riusciti a risalire al pirata della strada. Il giovane, appena ha visto arrivare i Carabinieri in casa, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni stradali. L’autovettura che guidava è stata sottoposta a sequestro e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.