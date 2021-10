Tamponi molecolari in Farmacia: nuovo servizio a Bellaria

A partire dal 7 ottobre, presso la Farmacia Comunale di via Baldini, i cittadini di Bellaria Igea Marina potranno effettuare i test a mezzo di tampone, funzionali all’ottenimento del green pass; una notizia che segue l’annuncio di ieri, con cui l’Amministrazione ha comunicato anche la prossima attivazione di analogo servizio presso il centro civico di via Italico, nei locali abitualmente utilizzati dalla Guardia medica turistica estiva.



Nel caso della Farmacia Comunale, sarà possibile accedere al servizio previa prenotazione allo 0541.332419. “I tamponi saranno poi effettuati in diverse fasce orarie, con una flessibilità che mettiamo in campo per soddisfare le diverse esigenze dell’utenza”, spiega Nicola Missiani, il quale presiede il CdA della Farmacia Comunale. “In generale”, sottolinea, “ci siamo spesi molto per riattivare un servizio erogato presso i locali di via Baldini fino al maggio scorso, poi sospeso per subentrati quadri normativi che ci hanno imposto una serie di adeguamenti organizzativi. Ferma restando la priorità e l’importanza del percorso vaccinale, siamo felici”, conclude il Presidente, “di tornare a fornire alla comunità un servizio prezioso e tuttora molto richiesto.”