Tamponi truffa per garantire l'ottenimento del Green pass, intervengono i Nas

Blitz dei carabinieri del Nas di Bologna in un gazebo allestito a Rimini per effettuare i tamponi rapidi anti-covid dove sono stati sequestrati diversi kit per eseguire i test. La struttura, visitata dalle divise nel pomeriggio di giovedì, secondo gli inquirenti operava senza l'autorizzazione amministrativa e l'ipotesi è che gli stessi utenti venissero raggirati sul rilascio del Green pass. Nel mirino anche un medico compiacente a cui la società che eseguiva i tamponi avrebbe proposto un compenso per inserire nel portale nazionale i risultati dei test in maniera tale da rilasciare agli utenti la certificazione relativa. Il gazebo perquisito è all'interno del centro commerciale 'Le Befane' di Rimini ed è gestito dalla società milanese Helpcodelife e i reati contestati dalla Procura al responsabile del servizio sono truffa e tentata istigazione alla corruzione.