Fa tappa anche a Rimini la giornata di formazione gratuita di Your Work ER per amministratori e funzionari

Innovare insieme gli spazi, i servizi e le politiche per le nuove generazioni. Fa tappa anche a Rimini la giornata di formazione gratuita per funzionari, amministratori e operatori che si occupano di politiche dedicate all’universo giovanile. Un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Youz Work ER in programma questo giovedì (28 settembre), alle ore 15, negli spazi del Laboratorio Aperto in via dei Cavalieri 22. Un appuntamento a ingresso libero per approfondire e indagare le migliori progettualità intorno al tema, al fine di potenziare e innovare la rete delle politiche giovanili regionali attraverso il confronto, il dialogo e lo scambio di idee.

“Gli amministratori, gli operatori e i funzionari hanno un ruolo centrale per creare le condizioni affinché i giovani possano essere coinvolti nella vita della città e trovare degli stimoli intorno a loro - spiega Francesca Mattei, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Rimini -. L’evento regionale di giovedì è una bella opportunità per riflettere su idee nuove, mettendo a sistema diverse professionalità e ‘sguardi’. Quello dei giovani è un mondo in perenne cambiamento, mai uguale a sé stesso, e, proprio per questa sua natura, richiede un aggiornamento costante”.

“In questo senso, penso che la città di Rimini si stia muovendo attivamente per restituire alle ragazze e ai ragazzi un territorio vivo, dinamico, tra opportunità legate allo sport, alla cultura, alla musica, al cinema, al divertimento. E poi ancora gli asili nidi, i pediatri attivi, per i più piccoli e le loro famiglie. L’ultima fotografia del Sole 24 Ore sulla qualità di vita delle diverse generazioni ha messo in luce l’importante balzo in avanti registrato dalla città sul capitolo dei bambini e dei giovani, con un avanzamento di 21 posizioni nel giro di due anni”.