Targa diplomatica "abusiva" sulla fuoriserie, l'auto del finto diplomatico sequestrata per debiti col fisco

Sfrecciava per le strade di Riccione al volante di una potente Maerati con targa italiana ma, applicata alla carrozzeria, la placchetta di appartenenza al corpo diplomatico. Una situazione che, da alcuni giorni, stava insospettendo gli agenti della Municipale della Perla Verde i quali hanno deciso di intimare l'alt al guidatore per effettuare un controllo. Al volante hanno trovato un riccionese 47enne che, alle divise, ha esibito un tesserino del Corpo diplomatico maltese dichiarando allo stesso tempo di godere di immunità diplomatica. Gli agenti hanno deciso di approfondire la posizione dell'uomo scoprendo che il riccionese era sconosciuto alle autorità dell'ambasciata maltese e che la Maserati era sottoposta a fermo amministrativo in seguito a un provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate per problemi del sedicente diplomatico col fisco. L'uomo, quindi, è stato denunciato a piede libero per false attestazioni a pubblico ufficiale.