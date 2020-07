Tari e Cosap, nuovo rinvio: le scadenze saranno portate al 31 agosto

L’Amministrazione Comunale si accinge ad approvare un’ulteriore proroga per il pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap). Dopo un primo rinvio definito durante il lock down, che già aveva portato la scadenza del 31 marzo al 31 luglio, ora è stata definita una nuova proroga che sposterà ulteriormente la scadenza al 31 agosto. Stessa scadenza, 31 agosto in luogo dell’iniziale 31 luglio, anche per il pagamento della Tassa Rifiuti (Tari). “Entrambi i provvedimenti saranno al vaglio dell’aula nel prossimo Consiglio Comunale di giovedì 30 luglio”, specifica il Sindaco Filippo Giorgetti. Che sottolinea: “Riteniamo che questo mese in più a disposizione di famiglie ed aziende, rappresenti un aiuto prezioso in un momento nel quale, dopo un avvio difficile, anche la stagione turistica sta progressivamente prendendo corpo: dando ossigeno e liquidità alle nostre imprese.”



Sia la Tari che il Cosap, già gli scorsi mesi sono stati oggetto dell’attenzione dell’Amministrazione, con provvedimenti specifici all’interno di un pacchetto di interventi anti crisi dal valore complessivo pari a 1.142.000 euro di risorse comunali. Per il Cosap, l’esenzione dal 1^ maggio al 31 ottobre - che il “Decreto rilancio” avrebbe previsto esclusivamente per le imprese di pubblico esercizio - è stata estesa su iniziativa della Giunta a negozi, artigiani, alberghi, bagnini e palestre: un impegno per le casse comunali quantificabile economicamente in circa 115.000 euro. Notevole l’impegno profuso anche sul fronte Tari, con 500.000 euro già stanziati a Bellaria Igea Marina per il taglio del 25 % della quota variabile a beneficio di tutti quegli esercizi che, nella cosiddetta fase 1, hanno chiuso l’attività per effetto di disposizioni governative, regionali o comunali. Nel richiamato pacchetto anticrisi rientra anche un ulteriore fondo da 250.000 euro, che consentirà un diffuso rimborso di tasse e tariffe comunali a beneficio di famiglie e aziende.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.