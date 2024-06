Tariffa sui rifiuti urbani, un bando per le agevolazioni alle famiglie bisognose a Coriano

È di prossima uscita il bando per presentare richiesta e accedere alle agevolazioni della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) rivolto alle utenze domestiche di Coriano. Con fondi di bilancio per un importo di 20.000 euro anche per quest’anno l’amministrazione conferma e garantisce un sostegno alle fasce più deboli di cittadini. Nell’ordine del giorno votato nell’ultima seduta del Consiglio comunale con la presa d’atto del Pef e delle tariffe approvate da Atersir, sono indicati i requisiti e le soglie Isee.

Per i residenti del comune di Coriano in possesso di un'abitazione non di lusso e con un ISEE non superiore a 13.000 euro viene riconosciuta la riduzione al 75%, che sale fino all'esenzione totale nel caso di ISEE non superiore a 13.000 per nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantacinquenni, con disabili o cassaintegrati da almeno 6 mesi. Lo scorso anno sono pervenute 113 domande di richiesta di agevolazioni per il pagamento della TCP, di queste 49 utenti hanno ottenuto una riduzione del 75%, 61 utenti l’esenzione totale.

Sul versante della pulizia e manutenzione stradale crescono e migliorano anche i servizi di spazzamento meccanico. Lo scorso anno il servizio è stato esteso alle frazioni del territorio comunale nelle frazioni di Mulazzano, dal parcheggio del cimitero fino alla scuola Mary Poppins, a Cerasolo, dalla rotonda di via La Pastora fino alle scuole e nel parcheggio del centro commerciale Ausa, a S. Andrea in Besanigo, in via della Repubblica dalla rotonda della scuola La coccinella al Parco Bellini e in via Caduti di Nassiriya. Quest’anno il lavoro di spazzamento coinvolgerà a cadenza mensile via Circonvallazione e via Piane nel tratto compreso tra il centro sportivo e la Casa della Salute e relativi parcheggi. Rispetto alla cadenza già programmata aumenteranno anche i passaggi nelle vie Garibaldi, Marano, Europa e Marzabotto nei mesi maggiormente interessati dalla caduta di fogliame quali ottobre, novembre e dicembre. Previsti inoltre 20 nuovi cestelli stradali con svuotamento.

“Se da un lato prendiamo atto della revisione del Piano Economico Finanziario del gestore Atersir nella erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe Tcp che prevedono un lieve aumento per le utenze domestiche e una riduzione per quelle non domestiche, dall'altro confermiamo sostegno e vicinanza alle famiglie più bisognose – afferma l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – per il pagamento della bolletta rifiuti con agevolazioni ed esenzioni. Vengono inoltre confermate le riduzioni già previste lo scorso anno, in particolare per il compostaggio individuale, per il conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta, tutte buone pratiche che danno luogo a una riduzione della bolletta”.