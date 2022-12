Ritoccate le tariffe dei parcheggi, il costo della sosta torna livelli pre-Covid19

La giunta comunale ha approvato le tariffe dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi per l’anno 2023. Le tariffe tornano ai livelli pre-Covid19, dopo che negli anni scorsi, per venire incontro alle oggettive difficoltà economiche create dalla pandemia, erano state ridotte. Vengono dati in locazione dal 7 aprile al 30 settembre 36 posti auto in piazzale Toscanini (ex Puccini) all’angolo con Viale D’Annunzio; 42 posti auto in piazzale Marchetti, adiacente la ferrovia; 48 posti auto al residence “Savioli” ubicato in viale Dante al civico 147; 17 posti auto al residence “Tulipano” ubicato in viale Verdi angolo viale Monti. Per questi parcheggi la tariffa per la locazione è di 630 euro. Vengono invece dati in locazione dal 20 maggio al 17 settembre 309 posti auto al parcheggio Volta: tariffa 550 euro. L’amministrazione ha modificato le tariffe "a seguito di un positivo confronto con l’associazione degli albergatori".