Task force anti-pallinari: nella rete finiscono due batterie di truffatori

Task force anti-pallinari quella nella serata di martedì che ha visto il personale della polizia di Stato e della Municipale pattugliare i viali di Marina Centro e delle regine a caccia dei truffatori. Gli agenti in borghese si sono infiltrati tra i turisti riuscendo così a bloccare due batterie intente ad attirare i soliti polli da spennare. In tutto sono state 7 le persone fermate ed identificate per le quali il Questore ha emesso altrettanti fogli di via e, allo stesso tempo, sono stati sanzionati con un verbale da 1000 euro ciascuno. Il controllo ha fatto sì che altre batterie, pronte a mettersi al lavoro, hanno abbandonato in tutta fretta i banchetti improvvisati.