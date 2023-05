La tassa di soggiorno non è dovuta, il gesto dei turisti Over 65: "Datela a chi ha perso tutto nell'alluvione"

La tassa di soggiorno non era dovuta. Perché pensionati Over 65. Come da regolamento. Ma un gruppo vacanze pronto a partire da Biella, in Piemonte, e diretto a Riccione ha deciso di auto tassarsi volutamente. Il motivo? Devolverà i fondi derivanti dalla tassa di soggiorno a favore delle popolazioni romagnole colpite dall’alluvione. Il gruppo soggiornerà dal 4 al 18 giugno all’Hotel San Bernardo di Riccione. Tutti i partecipanti hanno deciso di aderire all’iniziativa partita dall’assessorato alle Politiche sociali della Città di Biella.

E’ stata l’assessora biellese Isabella Scaramuzzi a scrivere una lettera ai suoi concittadini pronti a partire per le vacanze, per spiegare nei dettagli la finalità: “Vi scriviamo per comunicarvi un importante aggiornamento riguardante il soggiorno Marino di quest'anno a Riccione – è un passaggio della lettera -. Come saprete l'Emilia Romagna ha recentemente affrontato una grave situazione di alluvione che ha causato ingenti danni e difficoltà per la popolazione locale. A seguito di questa situazione eccezionale abbiamo deciso di adottare una misura speciale per sostenere gli sforzi di ripristino dell'area colpita. Abbiamo deciso di non richiedere l'esenzione della quota per la tassa di soggiorno per coloro che avevano raggiunto o superato i 65 anni di età”.

E nel documento si legge: “Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di fornire un contributo tangibile alle comunità colpite dall'alluvione, devolvendo tali risorse per sostenere le attività di ricostruzione e ripristino. Comprendiamo che questa decisione possa rappresentare una variazione rispetto a quanto concordato in precedenza, ma siamo certi che condividiate con noi l'importanza di solidarietà e sostegno reciproco in momenti di difficoltà. Vi invitiamo, quindi, a considerare la vostra partecipazione al soggiorno Marino di quest'anno come un'opportunità per dimostrare la nostra vicinanza e supporto a coloro che stanno affrontando le conseguenze dell'alluvione”.

Alla fine l’iniziativa è stata appoggiata dalla totalità dei partecipanti. Non sarà una somma ingente, ma è un messaggio di solidarietà che magari potrà essere preso come spunto anche per altri gruppi vacanze.