Tassi alcolemici da record per l'etilometro dei carabinieri

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Novafeltria che, oltre a vigilare sul territorio per garantirne la sicurezza, hanno effettuato anche degli appostamenti mirati per contrastare la guida in stato di ebbrezza. In particolare sono stati due gli automobilisti a finire nei guai dopo aver fatto segnare dei tassi alcolemici da record. Il primo è stato una 45enne di Cesenatico notata da una pattuglia dell'Arma mentre percorreva la Sp14 nel comune di Poggio Torriana zigzagando vistosamente. I militari hanno intimato l'alt alla donna, visibilmente ubriaca, per poi sottoporla all'etilometro. La signora ha fatto schizzare l'apparecchiatura a 1,49 g/l, un tasso che le è valso il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Epilogo analogo per un 23enne di Novafeltria che, dopo aver perso il controllo della propria auto è andato a schiantarsi contro un veicolo in sosta. Sottoposto all'etilometro, il giovane si è guadagnato il record della serata sfiorando il coma etilico con un tasso pari a 2 g/l.