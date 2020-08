Tassista abusivo e senza patente non si ferma all'alt: l'inseguimento a Riccione

La Polizia Locale di Riccione è stata impegnata in questi giorni in un costante monitoraggio sulle strade cittadine, dalle principali arterie di collegamento a monte della ferrovia alle vie del lungomare densamente frequentate dai turisti in questo weekend ferragostano. Nell'ambito dei servizi, sabato 15 agosto, gli agenti hanno fermato, sanzionato e denunciato penalmente un tassista abusivo. L'uomo è stato rintracciato da tre pattuglie della Polizia locale, mentre era alla guida della propria auto, una berlina di colore scuro, nonostante il pregresso provvedimento di ritiro della patente e sequestro della vettura. Infatti, 20 giorni fa, l'automobilista era stato fermato durante un controllo, sempre da parte della Polizia Locale di Riccione, alla guida della propria auto, ma dagli accertamenti era emerso l'irregolarità dell'attività di trasporto passeggeri, svolta senza alcuna licenza né permesso. La Polizia Locale oltre alla multa, aveva, quindi, disposto il ritiro della patente e il sequestro dell'auto affidandola allo stesso proprietario con divieto di legge d'uso in pubblica via, ma solo di custodia presso il domicilio. A Ferragosto, però, l'uomo è stato sorpreso nuovamente in attività. Per timore di conseguenze penali, quando ha visto un'auto della Polizia Locale e la paletta degli agenti intimargli l'alt, invece di frenare e fermare l'auto, ha accelerato sperando di seminare la pattuglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo un breve inseguimento, e l'intervento in rinforzo di altre due pattuglie della Polizia Locale, l'auto è stata bloccata, il conducente è stato costretto ad accostare a lato della strada e a mostrare i documenti. Dagli accertamenti è quindi risultato il precedente provvedimento a suo carico: la segnalazione di tassista abusivo, il ritiro della patente e il sequestro della vettura. L'uomo questa volta è stato denunciato perché guidava senza patente un'auto sequestrata, per cui ora rischia la confisca, e a suo carico è al vaglio una ulteriore denuncia per essersi sottratto all'alt della Polizia.