Tassisti sul piede di guerra, bloccato il numero della linea telefonica per i clienti

Tassisti sul piede di guerra. "La cooperativa tassisti Rimini attende lo sblocco della linea 0541 50020 Telecom il numero dedicato ai clienti che risulta non esistente. Questa situazione dura da venerdì e non è ancora non risolta", a raccontarlo è Stefano Cevoli della cooperativa taxisti.

"Il disservizio sta provocando danni consistenti alla clientela e alla cooperativa che sta perdendo tutte le chiamate. Come possibile che l’azienda telecom non abbia ancora riattivato la linea? Chi paga per questo disservizio? Ci faremo sentire con i nostri legali, chiederemo i danni, assolutamente la linea deve essere riattivata, immediatamente". Un disservizio in atto proprio nei giorni della Notte Rosa con turisti che certamente staranno provando a contattare il numero. Anche RiminiToday ha provato a contattare più volte nella giornata di sabato il numero telefonico solito con cui si chiama il taxi e una voce registrata risponde che il numero composto è inesistente.

La cooperativa invita i clienti a scaricare sullo smartphone l’applicazione it taxi nuovo metodo che sarà introdotto dal 1° gennaio 2022, ma già funzionante, "la richiesta di taxi arriverà direttamente al tassista più vicino al punto cliente".