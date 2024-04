Taxi abusivi, guida senza patente, droga e alcol: il "caldo" weekend di Pasqua dei carabinieri

Un "caldo" weekend di Pasqua per i carabinieri della Compagnia di Riccione che, nel corso dei controlli del territorio, hanno arrestato 3 persone e denunciato a piede libero altre 13. In particolare, a finire in manette è stato un 30enne incappato in una pattuglia del Radiomobile mentre transitava con la propria vettura in piazzale Aldo Moro. Fermato e identificato, il guidatore in un primo momento ha fornito delle generalità che hanno insospettito i militari dell'Arma. Sottoposto ad accertamenti più approfonditi è emerso che i dati dichiarati dall'uomo erano falsi e che non solo non aveva mai conseguito la patente di guida ma che, in passato, era stato già fermato altre volte per lo stesso reato. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per aver fornito generalità false e denunciato a piede libero per guida senza patente. Sempre nel corso dei controlli stradali è stato fermato un 29enne straniero, al momento degli accertamenti sui suoi documenti è emerso che nei suoi confronti era stato emesso un decreto di espulsione da più di un anno. Arrestato, il giudice ha quindi convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti l'obbligo di firma in attesa di accertare la legittimità di un presunto ricorso presentato avverso il provvedimento di espulsione. Se questo non dovesse emergere, lo straniero verrà nuovamente espulso alla frontiera. Pizzicato con 7 grammi di cocaina, suddivisi in 8 dosi pronte per lo spaccio, un 28enne dell'est Europa sorpreso dai carabinieri a vendere lo stupefacente. Arrestato e processato per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nelle province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena.

Dovrà rispondere di furto un 32enne straniero, denunciato a piede libero, per aver rubato alcuni capi d'abbigliamento griffati in un negozio di Riccione. Due giovani, in altrettanti distinti episodi, sono stati trovati in possesso di coltelli e sono stati quindi deferiti per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sul fronte dei controlli stradali con l'etilometro, 8 automobilisti hanno dovuto dare l'addio alla loro patente in quanto trovati positivi al test. I militari della Radiomobile di Riccione, lungo via Circonvallazione, hanno anche pizzicato e sanzionato due tassisti abusivi, nonché il conducente di un pulmino da 21 posti, tutti improvvisatisi noleggio con conducente senza alcuna autorizzazione mentre trasportavono gruppi di giovani da e per i locali della movida.

I controlli dei carabinieri hanno permesso di identificare oltre 300 persone e ispezionare circa 180 veicoli.