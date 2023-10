Taxi, l'annuncio di Rimini dopo il decreto. "La città ha intenzione di aumentare le licenze del 20%"

Con l’approvazione del decreto Asset giovedì (5 ottobre) alla Camera si apre la possibilità per i Comuni capoluogo di regione, città metropolitana o sede di aeroporto, di aumentare le licenze per i taxi fino al 20% di quelle già rilasciate, attraverso un concorso straordinario e procedure semplificate. "Un’opportunità che l'amministrazione di Rimini ha intenzione di cogliere, in relazione con gli operatori della categoria, con cui è già previsto un incontro di lavoro la prossima settimana, con l’obiettivo di fare il punto su criticità e soprattutto sulle prospettive che si aprono per il potenziamento di un servizio necessario in una città ad alta vocazione turistica come la nostra". Ad annunciarlo sono gli assessori alla mobilità Roberta Frisoni e alle Attività economiche Juri Magrini.

"La nostra realtà ha aspetti peculiari che la differenziano da altre realtà quali Bologna, Milano, Roma, presentando picchi di domanda in corrispondenza della stagione estiva, di eventi congressuali e fieristici e via dicendo, che necessitano di una programmazione del servizio diversificata e mirata - proseguono i due assessori -. Per la nostra realtà quindi, si apre la possibilità di accedere a procedure semplificate, consentendoci di accelerare in quell’iter che avevamo già intrapreso nei mesi scorsi. L’obiettivo è quello di arrivare in tempi più celeri ad ampliare l’offerta di auto bianche per il nostro territorio, di cui anche la scorsa stagione è emersa in maniera lampante l’esigenza. Attendiamo quindi di avere tutti gli atti alla mano per sederci al tavolo con la categoria e lavorare insieme per rispondere alle richieste degli utenti e della città”.